Hatay'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
5 saat önce
HATAY'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
HATAY'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini 20 metreye kadar düşüren sis hayatı olumsuz etkiledi. Hatay
'ın Antakya
ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan sisli hava, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehrin üzerini kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Hatay Havalimanı
'ndaki erken saatlerdeki uçuşlar iptal edildi. Trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarırken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:55 Kaynak: DHA
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