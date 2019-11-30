Son Dakika Haberleri: Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

7 saat önce

Hatay'da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 100 metrenin altına düştüğü yer yerde 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 15, gece ise en yüksek hava sıcaklığın 11 derece olması bekleniyor. Sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Hatay'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Sabah, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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