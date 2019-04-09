Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hatay'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

35 dakika önce

Hatay'da öğleden sonra etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Hatay'da öğleden sonra etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde öğleden sonra etkisini arttıran sis, iki ilçede de hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü yerlerde sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Etkisinin arttıran sisin gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:48 Kaynak: İHA
İskenderun, Belen, Hatay, Güncel
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