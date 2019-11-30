Son Dakika Haberleri: Hatay'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Hatay'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Hatay'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hatay'da yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.


İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.


Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Yayladağı, Antakya, Sabah, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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