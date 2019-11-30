Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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