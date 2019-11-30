Son Dakika Haberleri: Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yayladağı, Antakya, Sabah, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:29 Kaynak: AA
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