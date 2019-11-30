Hatay'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:29 Kaynak: AA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Yayladağı- Antakya kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.
Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı.
Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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