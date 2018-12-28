Hatay'da Yoğun Tank Sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'da yoğun tank sevkiyatıHATAY - Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde hareket eden 40'a yakın askeri araç, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.
Hatay
'da yoğun tank sevkiyatı
HATAY - Türkiye
'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden polis eskortu eşliğinde hareket eden 40'a yakın askeri araç, Kırıkhan ve Hassa
ilçelerinden geçerek Kilis
'e doğru hareket etti.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ediyor. Çeşitli birliklerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır birliklerine gönderilen tank yüklü askeri araçlar, buradan da Kilis karayoluna doğru harekete geçti. Kırıkhan ilçesinde gün boyu yoğun tank sevkiyatı olacağı bildirildi.
Tankların Suriye
sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:00 Kaynak: İHA
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