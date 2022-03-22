Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı

22.03.2022 17:07
Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atılmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 5'e yükseldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atılmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 5'e yükseldi.

Çaylı Mahallesi'nde, dün polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına poşet içerisinde el bombası atılması ve araçtaki 2 şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturma genişletildi.

Polis ekipleri, yakalanan 2 zanlıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi daha düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde el bombası, 21,7 gram eroin, çeşitli silahlara ait 67 fişek, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlılar Y.R, A.Ç.B, S.B, Ö.G. ve A.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dörtyol'da dün, yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası incelemenin ardından emniyete götürülmüş, 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Son dakika haberi | Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi Son dakika haberi | Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı

El Bombası, Dörtyol, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalandı - Son Dakika


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