HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI - Son Dakika
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HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI

23.04.2022 23:21

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz'a yolcu taşıyan bir minibüs takla attığı kazada 12 kişi yaralandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz'a yolcu taşıyan bir minibüs takla attığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun'dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti. Bir süre sonra minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI
HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI
HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI
HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI
HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HATAY'DA YOLCU MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI 12 YARALI - Son Dakika
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