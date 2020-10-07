Hatay'da yolcu minibüsünde 1860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'da yolcu minibüsünde 1860 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste arama gerçekleştirdi.
Minibüste, 1860 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli A.B. ve B.V. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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