Hatay'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
'ın Dörtyol
ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır
'dan Hatay'a gitmekte olan Ş.P.'nin (50) kullandığı 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü, Dörtyol ilçesi otoban bağlantı yolunda N.D.'nin (45) kullandığı 31 V 9641 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile 6 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaralının taburcu edildiği, 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
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