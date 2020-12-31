Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor - Son Dakika

Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor

31.12.2020 12:13

Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş, Hatay'a özgü yemekler yaptıklarını, günlük 70-80 eve paket servis götürdüklerini belirtti Hatay'ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, kısıtlamalardan dolayı, paket...

Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor

UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş, Hatay'a özgü yemekler yaptıklarını, günlük 70-80 eve paket servis götürdüklerini belirtti

HATAY - Hatay'ın birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, kısıtlamalardan dolayı, paket servis ile evlere ulaştırılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'ın kendine özgü yöresel yemekleri, Hatay Gastronomi Evi'nde paket servis ile müşterilerine ulaştırılıyor.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan günlük 70-80 eve paket servis götürdüklerini belirterek "Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak geçirdiğimiz bu zor dönemlerde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın desteği ve talimatları ile bir kamu hizmeti sunduk. Günlük olarak Hatay'ın yöresel yemeklerini 4 çeşit olarak ayarlıyoruz. Herkesin bütçesine ve gelirine uygun bir rakam belirledik. 4 çeşit yemeğimiz 18 lira. Günlük olarak 70-80 kapıya gidiyoruz, bu bizim için büyük mutluluk çünkü 70-80 eve giriyoruz demek. Bu dönemde temaslı veya Covid-19 hastalarının daha çok yükünü arttırmamak adına bu hizmeti vermekten mutluyuz" dedi.

Lezzetli yemekleri uygun bütçe ile halkın hizmetine sunduklarını belirten Aslan, "Haftalık bir menü belirliyoruz, mutlaka çorbamız, soğuk mezemiz, ana yemek etlimiz ve aşımız oluyor. Fiyat, hijyen ve lezzet üçlüsünü uygun bütçe ile halkın hizmetine sunmak insanları mutlu ediyor. Bizim evin olmazsa olmazıdır hijyen. Lezzetli ve hijyenik yemekleri halkın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş, Hatay'a özgü yemekler yaptıklarını belirterek, "Paket servise başlarken çok tedirgin olduk. İlk günden 50 ile başlayıp yaklaşık 80'e çıkmak halkın beklentisini karşıladığını düşünüyorum. Bu yemeklerin uygun fiyat politikası ile halka sunmak amacı ile yapıyoruz. Tüm yemeklerimiz unutulmaya yüz tutmuş, Hatay'a özgü yemeklerden oluşuyor" dedi.

Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor
Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yöresel yemekler, paket servisle evlere ulaştırılıyor - Son Dakika


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