Yurda kaçak giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Hatay'da polisin "dur" ikazına uymayan ve kaçan hafif ticari araçtan yola indirilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan- Kumlu karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 FP 6517 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan sürücü, Cumhuriyet Mahallesinde araçtaki 8 yabancı uyrukluyu indirerek kaçtı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği araç sürücüsü A.A. ve yanında bulunan N.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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