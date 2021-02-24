Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan 9 HTŞ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişi yakalanarak, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi.

Haber: ANKARA,