Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 52 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren Suriye uyrukluların servis aracıyla başka bir bölgeye taşınacağı bilgisini aldı.

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!