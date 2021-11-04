Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırıkhan- Antakya kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 33 D 1004 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Kimlik kontrolünde, araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.
Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Biri aracın sürücüsü 2 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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