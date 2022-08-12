Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Komiseri Mustafa Kaplan , AA muhabirine, sıcak havalarla denetimleri arttırdıklarını söyleyerek, "Şube Müdürlüğümüzce en az 3 ekip olmak şartıyla ticari taksi, servis araçları ve toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. İhbar hatlarımız 24 saat açık. Zabıta denetim noktası öncesinde klima açıp, sonrasında klimaları kapatan sürücülerimizi de kamera sistemiyle takip edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Merkez Antakya ilçesinde, kentin ana duraklarında yapılan denetimlerde, bazı toplu taşıma araçlarında klima çalıştırılmadığı ve yolcu kapısı açık şekilde trafikte seyredildiği belirlendi.

Kaynak: AA

Zabıta, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da klima açmayan toplu taşıma sürücülerine para cezası kesildi - Son Dakika

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