Hatay'da zahter hasadı başladı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçelerde ve dağda yetişen endemik bitki olan zahterin hasadına başlandı.

Altınözü Kozkalesi Mahallesi'nde toplanan zahter, kilosu 13-20 lira arasında satılıyor.

Ailesi ile beraber zahter hasadı yapan Gülümser Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelinin 4 ay boyunca geçimlerini zahterden sağladıklarını söyledi.

Ailesi ile beraber zahterin kilosunu 13 liraya sattığını belirten Kaya, "Ailemle beraber 10 dekar alana zahter ektik. 4 ay sürüyor toplaması. Haziran ayına kadar bu üretimi devam ettireceğiz." dedi.