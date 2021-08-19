Hatay'da zanlıların zarar verdikleri için açılamayan kelepçeleri itfaiye ekiplerince kesildi - Son Dakika

Burada itfaiye ekibi tarafından kelepçeler kesildi.

Polis ekipleri bunun üzerine elleri kelepçeli iki zanlıyı Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürdü.

Ekiplerce karakola götürülen zanlıların kelepçeleri, zarar verdikleri için polisler tarafından açılamadı.

Alınan bilgiye göre, Antakya 'daki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince yakalanan iki şüpheli, emniyete götürüldükleri sırada kaçmak amacıyla kelepçeleri kırmak istedi.

Hatay 'da, hırsızlık şüphelilerinin kaçmak amacıyla zarar verdikleri için açılamayan kelepçeleri, itfaiye ekiplerince kesildi.

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