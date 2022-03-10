Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi - Son Dakika
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Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

10.03.2022 13:21

İskenderun'da çevre dernekleri, kıyıya vuran zehirli denizanaları için acil eylem planı oluşturulmasını istedi.

İskenderun'da çevre dernekleri, kıyıya vuran zehirli denizanaları için acil eylem planı oluşturulmasını istedi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, AA muhabirine, son dönemde kent kıyılarında denizanalarının görüldüğünü anımsattı.

Bu türlerin zehirli olduğunu, halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğini ve bu yüzden önlem alınması gerektiğini dile getiren Kara, turizm sezonu başlamadan sorunla ilgili acil eylem planı oluşturulması gerektiğini aktardı.

İskenderun sahilinde de denizanaları görüldü

Öte yandan, göçmen türü zehirli denizanaları Samandağ kıyılarının ardından İskenderun sahilinde de görülmeye başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı da kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkati çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu kaydetti.

Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi
Zehirli denizanaları için acil eylem planı talebi

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Nermin Yıldırım, İskenderun, Turizm, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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