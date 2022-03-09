Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor

09.03.2022 14:28
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran zehirli tür göçmen denizanaları sahili kapladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran zehirli tür göçmen denizanaları sahili kapladı.

Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine dün vurmaya başlayan denizanaları bugün de farklı noktalarda yoğun olarak görüldü.

Yetkililer vatandaşları zehirli olan göçmen denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyardı.

Aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da da görüldüğü bildirildi.

Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor

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Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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