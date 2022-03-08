Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu - Son Dakika
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Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu

08.03.2022 17:25
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu

İsrail ve Lübnan'da geçen yıl görüldüğü belirtilen zehirli tür denizanaları Hatay'da kıyıya vurdu.

İsrail ve Lübnan'da geçen yıl görüldüğü belirtilen zehirli tür denizanaları Hatay'da kıyıya vurdu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, konuyla ilgili AA muhabirine, son dönemde Hatay kıyılarında zehirli tür deniz analarının görüldüğünü ifade etti.

Turan, göçmen denizanası türünün halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin talimatıyla araştırmalara başladıklarını söyledi.

"Kesinlikle elle temas edilmemeli"

Denizanalarının Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geçtiğini dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Denizlerimizde ekosistemi tehdit ederek balık stoklarını azaltmaktadır. Aynı zamanda halk ve balıkçı sağlığını da tehdit etmektedir. Bu, patlayan bir tür olduğu için bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar balıkçı ağlarını doldurarak günlük avlarını engelliyor. Bu türün altında bulunan saçak yapılarda nematosit dediğimiz zehirli kapsüller bulunmaktadır. Bunlar insan vücuduna temas ettiği takdirde yıllarca kalabilecek izler bırakabilmekte. Kesinlikle bunlara elle temas edilmemelidir. Temas halinde çok yoğun ağrı oluşturmakta ve bu ağrıyı kaldıramayan insanlarda kalp krizi geçirme riski artmakta. Deriye temas halinde sirke ve deniz kumuyla ilk müdahale yapılabilir. Tatlı suyla kesinlikle müdahale edilmemeli. Bu durum ağrıyı daha da arttırmaktadır."

Denizanalarının geçen yıl Lübnan ve İsrail kıyılarında görüldüğünü aktaran Turan, bu yıl da Akdeniz kıyılarını tehdit ettiğini kaydetti.

Prof. Dr. Turan, bununla ilgili henüz uluslararası çözüm oluşturulmadığını belirtti.

Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu
Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu

YORUMLAR
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İskenderun, Lübnan, İsrail, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da zehirli göçmen denizanaları kıyıya vurdu - Son Dakika


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