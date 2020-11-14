Hatay'da zeytin verimi azaldı, kalite arttı

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Altınözü ilçesinde hasadı devam eden zeytinde "yok yılı" nedeniyle rekolte azalsa da yüksek kalite üreticiyi sevindirdi.

Adı zeytinle anılan Altınözü ilçesinde yaklaşık 190 bin dönümdeki 5 milyon ağaçtan geçen sene 80 bin ton rekolte elde edilmesine karşın bu yıl 50 bin ton civarında ürün alınması bekleniyor.

Aroması, kalitesi ve yüksek yağ oranıyla ön plana çıkan yerel zeytin çeşitlerinde, "yok yılı" nedeniyle verim azalsa da ürün kalitesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

"İlçemizde her yıl zeytin ağacı dikimi artıyor"

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın sahip olduğu 17 milyon zeytin ağacından 5 milyonunun Altınözü ilçesinde bulunduğunu söyledi.

İlçede ağaç dikiminin her yıl arttığını belirten Kaya, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre bölgede 4 bin üreticinin zeytincilikle uğraştığını ifade etti.

Kaya, Altınözü'nde zeytin hasadının sürdüğünü dile getirerek şunları kaydetti:

"İlçemizde her yıl zeytin ağacı dikimi artıyor. 2-3 yıl öncesinde zeytin alanı 160 bin dönümlerdeydi. Bu sene 190 bin dönüme çıktı. Altınözü zeytininin kalitesi her zaman yüksektir. Altınözü'nde üretilen 'Halhalı', 'Savrani' ve 'Karamani' gibi yerel çeşitlerimiz var. Bunların yağ kalitesi ve yağ tutumu oldukça yüksektir. Bunlar bir marka sayılır ve Altınözü ile özdeşleşmiştir."

Çiftçi Necmettin Yapıcıoğlu da 120 dönüm alanda zeytin yetiştirdiğini söyledi.

Çocukluğundan bu yana zeytincilikle uğraştığını belirten Yapıcıoğlu, "Bu sene çok sıcak geçti ve rekoltemiz biraz az oldu ama rekoltenin az olması zeytin tanelerini irileştirdi ve kalitesini artırdı. Zeytinde bir sene 'var yılı' bir sene 'yok yılı' oluyor. Bu yıl 'yok yılıydı' ama zeytin kalitesi yüzümüzü güldürüyor. Zeytin her zaman kazandırır." dedi.

Üretici Veli Kalkan da 60 dönüm civarındaki zeytin bahçesinde sürdürdüğü hasat çalışmalarının ay sonunda biteceğini, kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.