Hatay'da zeytinlik alanda yangın
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 2 hektarlık bölge zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 2 hektarlık bölge zarar gördü.
İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, iki hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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