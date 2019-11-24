Hatay'da zeytinlik alanda yangın
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 100 dönüm alanda zarar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 100 dönüm alanda zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin 3 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 100 dönüm alan zarar gördü.
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