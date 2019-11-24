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Hatay'da zeytinlik alanda yangın

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 100 dönüm alanda zarar oluştu.

Hatay'da zeytinlik alanda yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 100 dönüm alanda zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin 3 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 100 dönüm alan zarar gördü.

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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