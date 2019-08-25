Son Dakika Haberleri: Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı

7 dakika önce

Hatay'da zeytinlikte yangını çıktıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi.

Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla ilerleyen alevler zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 3 hektarlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunuyor.

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı
Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]