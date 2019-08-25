Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı
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Hatay'da zeytinlikte yangını çıktıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:26 Kaynak: İHA
Hatay'da zeytinlikte yangını çıktı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda bitki örtüsü ve zeytinlik yangını meydana geldi.
Yangın, ilçeye bağlı Karlısu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla ilerleyen alevler zeytinlik alanlara da sıçradı. Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, 3 hektarlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunuyor.
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