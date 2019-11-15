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Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralı

6 saat önce

HATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralı, System.String[]

HATAY'da, 4 aracın karıştığı kazada  2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- Yayladağı yolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 plakalı otomobil, 31 S 0057 plakalı yolcusu bulunmayan öğrenci servis minibüsü ve 31 EB 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
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