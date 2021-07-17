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Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika

Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı

17.07.2021 15:18
Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı, System.String[]

Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Odabaşı Mah. Atatürk Bulvarı İskenderun yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antakya şehir merkezinden Serinyol istikametine seyir halinde olan aracın ani fren yapması sonucu hemen arka tarafında yine aynı yönde seyir halinde olan 7 otomobil zincirleme kaza yaptı. İddiaya göre, ani fren yaparak kazaya sebep olduğu iddia edilen kişiler, olay yerinden kaçmaya kalkıştı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kaçan şahısları yakaladı.

Kaza sonucu yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma tekrar geri açıldı. Zincirleme kaza ile ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı. - HATAY

Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika


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