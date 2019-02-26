Son Dakika Haberleri: Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

5 dakika önce

Hatay'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Hatay'da zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde aynı istikamette 10 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı.

Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Osmaniye, İskenderun, Hatay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]