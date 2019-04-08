Son Dakika Haberleri: Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası trafik kısa süreli felç oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kavaslı mevkisinde aynı istikamete ilerleyen 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle caddede trafik akışında aksaklık yaşandı.

Tarafların anlaşarak, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Araç, Hatay, 3. Sayfa
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