Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası...5 Araç Birbirine Girdi

Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendiHATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi

5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi



HATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası trafik kısa süreli felç oldu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kavaslı mevkisinde aynı istikamete ilerleyen 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle caddede trafik akışında aksaklık yaşandı.

Tarafların anlaşarak, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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