Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası...5 Araç Birbirine Girdi
40 dakika önce
Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendiHATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.
Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi
5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi
HATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası trafik kısa süreli felç oldu.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kavaslı mevkisinde aynı istikamete ilerleyen 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle caddede trafik akışında aksaklık yaşandı.
Tarafların anlaşarak, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA
Kaza Yapan Araçtan Çıkıp Yürüdü, Temizlik İşçileri 1 Saat Sonra Cesedini Buldu
TEM'de Feci Kaza! TIR Parçalandı, Kasadaki Büyükbaş Hayvanlar Yola Savruldu
Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi