Son Dakika Haberleri: Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası...5 Araç Birbirine Girdi

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası...5 Araç Birbirine Girdi

40 dakika önce

Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendiHATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası...5 Araç Birbirine Girdi, System.String[]
Hatay'da zincirleme trafik kazası...5 araç birbirine girdi
5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi

HATAY - Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası trafik kısa süreli felç oldu.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kavaslı mevkisinde aynı istikamete ilerleyen 5 aracın karıştığı kazada trafik kilitlendi. Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle caddede trafik akışında aksaklık yaşandı.
Tarafların anlaşarak, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Hatay, Araç, 3. Sayfa
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