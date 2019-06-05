Son Dakika Haberleri: Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazasında 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya- İskenderun kara yolu üzeri Kavaslı Mahallesi'nde A.A. yönetimindeki 31 RG 999 plakalı otomobil, aynı yönde giden H.A. idaresindeki 31 AHB 02 plakalı otomobil ve Y.Y.'nin kullandığı 31 AAK 012 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüleri ile 31 AHB 02 plakalı otomobilin içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan Antakya-İskenderun kara yolu, polis ekiplerinin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Güncel
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