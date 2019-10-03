Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
1 saat önce
Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan iki uzman çavuş şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:51
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