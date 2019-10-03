Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
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Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

1 saat önce

Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı, System.String[]

Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan iki uzman çavuş şehit oldu.

Belen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:51 
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