Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı
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Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı

37 dakika önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen- Amanos Dağları bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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