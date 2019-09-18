Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı
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Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.


Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy, Hatay'da yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.


Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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