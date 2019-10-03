Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in Gaziantep'teki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve askeri yetkililer, şehit Dinç'in merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'ndeki evine giderek, oğullarının şehadet haberini verdi.

Haberi duyan Dinç'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.

Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı ve sokağa taziye çadırı kuruldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen- Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Jandarma, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]