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Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Seçgin'in Şenyurt beldesindeki baba evine giden Kaymakam Ali Gökay ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi. Şehidin tarım işçisi babası Ali, annesi Hava Seçgin ve 2 kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Seçgin'in naaşının, yarın Şenyurt beldesindeki Karaevli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen- Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Jandarma, Belen, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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