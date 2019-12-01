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Hatay'da zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
6 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 50 otobüs denetlendi.
Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün'ün de katıldığı denetimlerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.
Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2020 itibariyle son bulacak.
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