Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

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Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün polis uygulama noktasındaki araçlara çarpan tırın sürücüsü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün polis uygulama noktasındaki araçlara çarpan tırın sürücüsü tutuklandı.
Tır sürücüsü Bayram A, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı.
İskenderun ilçesinde dün freni arızalanan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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