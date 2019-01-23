Son Dakika Haberleri: Hatay'daki Amatör Maçta Futbolcu Hakeme Saldırdı

Hatay'daki Amatör Maçta Futbolcu Hakeme Saldırdı

27 dakika önce

Hatay ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi.

Hatay'daki Amatör Maçta Futbolcu Hakeme Saldırdı, System.String[]
Hatay ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi. Hatay ASKF Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Samandağspor ile Armutluspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 87'nci dakikasında karşılaşmanın hakemi Semih Güçlü ile tartışmaya başlayan Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Büyükaşık, kırmızı kart görmesinin ardından hakem Güçlü'ye saldırdı. Araya giren görevliler saldırıyı büyümeden engelledi. Cihan Büyükaşık polis tarafından gözaltına alırnırken, mücadele tatil edildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:01 Kaynak: DHA

Samandağ, Hatay, Spor
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