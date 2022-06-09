Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

09.06.2022 22:01

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Antrepo çalışanlarının üzgün bakışları içerisinde izledikleri yangının çevredeki işletmelere sıçramaması için itfaiye yoğun çalışma yapıyor. Dron ile görüntülenen yangında plastik hammadde pamuk ve kereste dolu üç ayrı depoda yangın devam ediyor.

Yangında yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülüyor. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek orman yangınları için teyakkuzda Manisa Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek orman yangınları için teyakkuzda
Kaynak: İHA

İtfaiye, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:40 Mazgalda yılan olduğunu fark eden vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
21:38 Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var
21:33 Ünlü iş insanı Abdullah Taşkın Yeniköy'deki lüks sitesinde evinin balkonuna çıkarak 3 şarjör boşalttı
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr olabileceği belirtildi
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 22:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'daki antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement