Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda dün çıkan yangın sürüyor.

Kaynak: AA

Nardüzü, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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