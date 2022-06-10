Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

10.06.2022 08:04

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir antrepoda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda dün çıkan yangın sürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla alevleri söndürme çalışmalarına karadan başlayan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekipler, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara vermişti.

Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Nardüzü, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antrepo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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