Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.