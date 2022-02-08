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Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı

08.02.2022 13:46
Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı

Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı.

Hatay'da kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında bir miktar uyuşturucu maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Aralarında çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de olduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Asayiş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'daki asayiş uygulamalarında 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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