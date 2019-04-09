Son Dakika Haberleri: Hatay'daki Cinayet

Hatay'daki Cinayet

57 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranırken teslim olan zanlı tutuklandı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranırken teslim olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz'ın (38), 7 Nisan'da Meydan Mahallesi 519. Sokak'taki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ölümüne ilişkin katil zanlısı olarak aranan komşusu M.A. (68) polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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