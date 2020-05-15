Hatay'daki cinayetin zanlıları, Mersin'de yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zülüflühan Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu S.D'nin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili firari şüphelilerin Mersin'de saklandığını belirledi.

Firari A.A. ve E.U, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hatay'a getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

E.U'nun farklı suçlardan da hakkında arama kaydı olduğu belirlendi.