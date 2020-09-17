Hatay'daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 33 kişi il dışına gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi ve polis ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çevre illerden gelerek dilencilik yaptığı tespit edilen 33 kişi yakalandı.
Dilenciler, gerekli sorgulamalarının ardından cezai işlem uygulanarak il dışına gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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