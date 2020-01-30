Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı

6 saat önce

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'DUMAN-9' adlı operasyon kapsamında, 17 kişiyi yakaladı.

Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı, System.String[]

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'DUMAN-9' adlı operasyon kapsamında, 17 kişiyi yakaladı.

KOM Şube Müdürlüğü'nce 'DUMAN-9' operasyonu kapsamında, il merkezi ve tüm ilçelerde tespit edilen 60 noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 1053 paket gümrük kaçağı sigara, 13 bin 330 paket TAPDK belgesi olmadan satışa sunulan sigara, 316 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 108 bin 600 boş makaron, içi tütünle doldurulmuş 7 bin 490 makaron, 6 bin 679 gram nargile tütünü, 2 elektronik sigara likidi ve 141 sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonda 15'i Türk, 2'si Suriyeli olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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