Hatay'daki Ermeni Köyünden "Türkiye savaşı durdursun" çağrısı - Son Dakika

Hatay'daki Ermeni Köyünden "Türkiye savaşı durdursun" çağrısı

Ermeni Köyü Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, Ermenistan- Azerbaycan arasındaki savaşı Türkiye'nin durdurabileceğini söyledi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Türkiye'nin tek Ermeni Köyü Vakıflı Muhtarı Berç Kartun, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki savaşı Türkiye'nin durdurabileceğini söyledi.

Berç Kartun, savaşın hiçbir zaman herhangi bir millete iyi gelmediğini ifade ederek, "Savaşta olan gençlere yazık oluyor. Çünkü her biri gencecik çocuklar. Bu durumun böyle olması tabiki baronların, silah tüccarların işine geliyor. Durumun bu şekilde olması en çok askerleri, gencecik insanları, halkı etkiliyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini ve büyük devletlerin başta Türkiye olmak üzere ağırlığını koyup bu savaşı bitirip Azerbaycan-Ermenistan'daki insanları rahatlamalarını istiyoruz" dedi.

30 yıl önce Ermenistan-Azerbaycan halkının beraber yaşadıklarıın ve o zamanlar birbirleriyle kız alıp verdiklerini, evlilikler yaşandığını anlatan Kartun, "O zaman ki iyi niyet, dostluk nerede kaldı. İnsanlar bazen düşünüyor ve diyorlar ne oldu da bu hale geldi. Tabiki dostluk, barış, kardeşlik büyük silah baronlarının işine gelmiyor. Bu yüzden birbirlerini kışkırtıp gencecik çocukların canına kıyıyorlar. Durumun bu şekilde olmasına halkımızla beraber köy muhtarı olarak da üzülüyoruz.

Türkiye'nin savaşa el atması iki taraf için iyi olur. Hiçbir taraftan ayrım yapmadan gelin oturun bu işi masada çözülsün. Bizim istediğimiz bu inşallah bir an önce savaş biterde hepimiz rahatlatırız" diye konuştu.