Hatay'daki EXPO 2021 seralarında aylık 20 bin süs bitkisi yetiştiriliyor - Son Dakika

Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek EXPO 2021 seralarında aylık 20 bin süs bitkisi üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 için kentte süren bitki yetiştirme çalışmalarını incelemek üzere tesisleri ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, Türkiye'nin özellikle endemik, tıbbi ve aromatik ile doğal bitkiler konusunda Avrupa ile yarışır durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seralarda ayda 20 bin süs bitkisi üretiliyor. Bu üretilen bitkileri şehrin cadde, meydan, park, tretuvar ve bulvarlarına ekerek vatandaşlarla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız ve misafirlerimiz bu bitkileri doğal yetişme alanlarında görebilir. Herkesi EXPO'ya hazırlığa, seyre ve yardım etmeye davet ediyorum."

Savaş, EXPO seralarında kadın üreticilere de eğitim vereceklerini bildirdi.