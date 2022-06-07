Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği - Son Dakika
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Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği

07.06.2022 11:45
Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği

Kırıkhan'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği yapıldı.

Kırıkhan'da, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü öğrencileriyle Gölbaşı Gölü'nde bir araya geldi.

Ekipler ve öğrenciler, hem çevre hem de su altı temizliği yaparak gölü atıklardan arındırdı.

Gölden, çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarıldı.

Etkinliğin ardından ekipler, koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının yaşam alanlarını da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde su altı ve çevre temizliği - Son Dakika

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