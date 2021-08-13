Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteklediğiyle düzenlemesine başlanacak olan Gölbaşı Gölü Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Adalara Mahallesi'ndeki programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, gölün çevresini düzenlemeye yönelik projeye 2 ay içeresinde başlanacağını söyledi.
Projenin turizme katkı sağlayacağını anlatan Çangır, emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bölgenin doğal ortamının korunacağını dile getirdi.
Projenin tanıtımına Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile mahalle muhtarları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nün çevre düzenleme projesi tanıtıldı - Son Dakika